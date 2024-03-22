بطل آخر نسختين يودّع كأس منصور بن زايد

حقق فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي أبرز مفاجآت كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما أقصى بطل آخر نسختين، (مدارس الإمارات الوطنية)، من البطولة، ملحقاً به الهزيمة الأولى منذ نسخة 2022، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.

وحجز مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مقعده في ربع النهائي، كمتصدر للمجموعة، بعدما وصل إلى النقطة الخامسة، في حين ذهبت البطاقة الثانية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تعادل مع مكتب البعثات الدراسية 2-2، ليخطف الأرشيف والمكتبة الوطنية بطاقة العبور، مستفيداً من فارق «الأهداف المسجلة» بعد تساويه في النقاط مع مكتب البعثات الدراسية «ثلاث نقاط لكل منهما»، في حين تذيل بطل آخر نسختين، مدارس الإمارات الوطنية، المجموعة بنقطتين.

ونال مهدي شطير، لاعب مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، نجومية المباراة الأولى، فيما ذهبت جائزة رجل المباراة الثانية إلى محمد فاروق، نجم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، علماً بأن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة تقدم من «أروما دي لاموري» للعطور.

وتقام النسخة الـ11 الحالية من البطولة بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، وتمكنت خمسة فرق من حجز بطاقة التأهل.

وستقام قرعة دور الثمانية، بعد غد، إذ تلعب مباريات ربع النهائي، مساء الإثنين، ونصف النهائي، الأربعاء، على أن يلعب النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.

غريغوري: منافسة شرسة في البطولة

قال الفرنسي غريغوري دوفيرينس، المدرب السابق لنادي الوحدة، إنه سعيد بقيادة فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى ربع النهائي، قائلاً إن «منافسة شرسة تشهدها مباريات البطولة، حيث حسم التأهل في اللحظات الأخيرة وسط إثارة كبيرة». وأضاف: «فريقنا يضم في صفوفه لاعبين من ذوي الخبرة، مثل مهند العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات وفريق العين، وسنستعد بأفضل صورة للدور المقبل، ونتطلع لخوض المزيد من المواجهات القوية».