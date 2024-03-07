3500 مشارك في «يوم اليوغا» بالدورة العمالية

شارك أكثر من 3500 عامل وعاملة في فعاليات اليوغا، التي أقيمت ضمن النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، رياضة الكبادي.

وأقيمت الفعاليات في سبعة مواقع عمالية موزعة على مختلف مناطق دبي، هي: ملاعب شركة الغرير بمنطقة المحيصنة، والساحة الرياضية لشركة شوبا، وأدنوك، وصالة إمريل للسيدات بمنطقة القوز، وصالة دلسكو الرياضية بمنطقة القوز، وملاعب النابودة العمالية بمنطقة ورسان، والأحواض الجافة العالمية دبي بميناء راشد.

وشارك أكثر من 50 معلماً لليوغا، إضافة إلى المتطوعين من «آرت أوف ليفينغ» في تقديم جلسات اليوغا في جميع المواقع.

وشارك في الفعالية أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، والمنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، فاطمة أحمد بوحجير، وقاموا بتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين في الفعاليات.

وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع، هي: جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، مجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات، لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية، وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني.