4 فرق تتأهل لنهائيات تحدي الرجال في الألعاب الحكومية

أسفرت منافسات اليوم الثاني من الألعاب الحكومية 2024 عن تأهل أربعة فرق للمشاركة في الجولة النهائية لفئة تحدي الحكومات للرجال، حيث حل في المركز الأول فريق حكومة عجمان بـ 137.5 نقطة، يليه ثانيا فريق جهاز أمن الدولة بدبي برصيد 128.1 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق القيادة العامة لشرطة دبي بــ 124.6 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بحصوله على 124.5 نقطة.

وتشهد الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة إقبالاً جماهيرياً لافتاً، فيما يجسد حماس الجمهور وحرصهم على دعم الفرق المشاركة. وترافق الألعاب الحكومية مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور، بالإضافة إلى سحوبات يومية لفرصة الفوز بثلاث سيارات "رانجلر"، المقدمة من شركة "جيب" إحدى الجهات الراعية للحدث.