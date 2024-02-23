رمسـة مـلاعب

قميص

أطلق نادي العين نسخة محدودة من القميص التاريخي للجيل الذهبي للفريق، وذلك من خلال حملة إعلانية، شاركت فيها مجموعة من اللاعبين المخضرمين على غرار سالم جوهر.

تجديد

يستعد الحارس الاحتياطي في النادي الكبير لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقد اكتملت كل التجهيزات والترتيبات الخاصة بذلك، وتبقى تحديد موعد التوقيع فقط.

الشمراني

لبّى لاعب فريق العين السابق، السعودي ناصر الشمراني دعوة لاعبي العين لحضور مباراتهم أمام ناساف الأوزبكي، أول من أمس، وقد ساند اللاعب زملاءه من المدرجات واحتفل معهم بعد المباراة بالتأهل.