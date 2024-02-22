رمسـة مـلاعب

عودة

عاد مدرب عجمان، الروماني إيسيلا، إلى قيادة تدريبات «البرتقالي»، بعد أن سافر إلى بلاده لحضور تشييع جنازة والده، إذ اضطر للغياب عن قيادة فريقه أمام حتا في بطولة الكأس، التي فاز فيها فريقه بهدف دون رد.

بند

تمسك مسؤولو أحد أندية المحترفين ببند في عقد لاعبهم المنتقل إلى نادٍ آخر، والذي يقضي بعدم مشاركته في مباراة رسمية ضد ناديه السابق في البطولات المحلية. وتم رفض طلب من ناديه الحالي بذلك.

رفض

رفض أحد لاعبي أندية المحترفين اقتراح ناديه بالانضمام إلى أحد أندية «الهواة»، الذي يحتل مركزاً متقدماً في جدول المسابقة، للعب معه ستة أشهر، مفضلاً البقاء على مقاعد البدلاء عن اللعب في «الهواة».