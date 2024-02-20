رمسـة مـلاعب

مدرب

حرص حارس نادي العين خالد عيسى، على الرد على انتقادات الـ«سوشيال ميديا» التي تطال مدرب الفريق كريسبو، مؤكداً في حديثه خلال المؤتمر الصحافي الأخير لفريقه، أن أكثر ما يعجبه في المدرب تركيزه على عمله وعلى المجموعة في الفريق، وأنه لا يلتفت لما يتم تداوله، لأن أهدافه واضحة مع العين.

شاطئية

تفاعل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الأداء القوي الذي يقدمه المنتخب الوطني في بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في دبي، خصوصاً الروح القتالية العالية والأداء الممتع للاعبي المنتخب، رغم عدم خضوع المنتخب لمعسكرات طويلة قبل البطولة.

استقالة

ألمح مدير فني في لعبة جماعية إلى إمكانية استقالته مع نهاية الموسم الحالي في ظل عدم تفهُّم إدارة الألعاب الجماعية في النادي الاستراتيجية التي وضعها حول إعادة بناء الفريق، بجانب عدم الحصول على دعم إضافي للتعاقد مع محترفين من طراز رفيع يؤهل الفريق للبقاء ضمن أندية المقدمة.