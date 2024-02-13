صفقة

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه، أن النادي تراجع عن إكمال صفقة التعاقد مع لاعب أجنبي، على الرغم من أنه قطع شوطاً كبيراً لضمه، بسبب اشتراط اللاعب زيادة مدة العقد لثلاثة مواسم بدلاً من موسم واحد قابل للتمديد.

بطولة

عبّرت جماهير نادٍ محترف عبر منصات التواصل عن عدم انزعاجهم من الخسارة التي تعرّض لها فريقهم في آخر مباراة، مشددين على أنها ليست مهمة بقدر أن تكون الخسارة أمام الفريق الجار، التي تعتبر مباراة «ديربي جماهيري»، الفوز فيها بمثابة بطولة، على حد تعبيرهم.

جمهور

حضر جمهور نادي الوحدة في المنصة الرئيسة لاستاد زعبيل، جنباً إلى جنب مع مشجعي الوصل في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، وشجع كل منهما فريقه بروح رياضية عالية في مشهد احترافي للجمهور الإماراتي.