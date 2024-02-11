فوز فريقي الإمارات وبنجاش في كأس دبي الذهبية للبولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات إلى الفوز على منافسه "مهرة أياكس للاستثمار" بقيادة طارق الحبتور، وذلك بنتيجة تسعة اهداف مقابل سبعة، في بداية مشوار الفريقين في كأس دبي الذهبية والتي تشهد مشاركة ستة فرق، وتقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى 24 الجاري. وفي نفس البطولة حقق فريق "بنجاش دودسون وهوريل" الفوز على منافسه فريق الحبتور بنتيجة ستة اهداف مقابل خمسة.