«حلم الأولمبياد» وراء ترك برولي بطل العالم وتدريب «الأبيض»

أبدى عضو اتحاد كرة القدم الأوروغوياني مارسيلو غارسيا أسفه على رحيل المدرب مارسيلو برولي لتدريب المنتخب الأولمبي الإماراتي، لافتاً إلى أن العرض كان مغرياً بشكل كبير، إلى جانب رغبة المدرب في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما حقق إنجاز الفوز بلقب كأس العالم للشباب مع منتخب أوروغواي.

وقال غارسيا لشبكة «إي إس بي إن»، إنه كانت هناك مفاوضات مكثفة من اتحاد الكرة المحلي للإبقاء على برولي، موضحاً: «كانت لدينا دائماً علاقة ممتازة مع برولي، وأجرينا محادثات بعد بطولة العالم، ولكن بعد عدم التوصل إلى اتفاق، وصلنا إلى طريق مسدود، وقبل نهاية العام أجريت حديثاً عميقاً لأننا التقينا في مكان الإجازة، وهناك أخبرني أن لديه فرصة للسفر إلى الخارج».

وأضاف: «أخبرني برولي أن هذا العرض مهم بالنسبة له، ولكن بمجرد أن يعرف كيفية حل المشكلة، سيخبرني، قبل أن أتلقّى نبأ أنه وقّع بالفعل مع اتحاد كرة القدم الإماراتي، وأنه سيسافر خلال الأيام القليلة المقبلة لتولي تدريب منتخب تحت 23 عاماً في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024».

وأشارت الصحيفة إلى أن مدة عقد المدرب مارسيلو برولي مع اتحاد كرة القدم الإماراتي تمتد حتى 2026، لافتة إلى أن اتحاد الكرة الأوروغوياني كان يأمل في أن يستمر المدرب مع منتخب تحت 20 سنة، خصوصاً أن المنتخب الأولمبي فشل في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بمغادرته دور المجموعات للتصفيات المقامة حالياً في فنزويلا.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي قد أعلن تعاقده مع برولي خلفاً للإسباني دينيس سيلفا، دون الكشف عن مدة التعاقد، حيث سيقود المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر خلال الفترة من 15 أبريل إلى الثالث من مايو 2024، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات إفريقيا في الملحق العالمي المؤهل كذلك للأولمبياد.

ويملك المدرب مارسيلو برولي البالغ من العمر 45 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب لفريقي بروغريسو ودانوبيو في أوروغواي، ثم أصبح مدرباً لفريق الشباب في نادي أتلتيكو بينارول الأوروغوياني وقاده لتحقيق لقب كوبا ليبارتادوريس 2022 للشباب، وتولى مهمة تدريب منتخب أوروغواي للشباب، وحقق معه لقب وصيف بطولة كأس أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً 2023، وفي العام ذاته قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، التي أقيمت في الأرجنتين بعد الفوز على منتخب إيطاليا بهدف دون مقابل.