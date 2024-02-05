مدير نادي دبا: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام اتحاد كلباء بكأس رئيس الدولة

أكد جمعة العبدولي مدير فريق دبا أن المواجهة التي من المقرر أن تجمع فريقه مع اتحاد كلباء في دور الـ 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم تقبل كل الاحتمالات التي قد تحدث في مرحلة خروج المغلوب معربا عن أمله في أن يقدم فريقه مفاجأة في هذا الدور حتى يتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة.

وأوضح العبدولي في تصريحات له أن مباريات هذه المرحلة تحمل في طياتها عوامل القوة والندية بين الفرق المشاركة بهدف واحد هو العبور إلى الدور التالي، والحفاظ على حظوظ المنافسة في البطولة التي تمثل طموح جميع الفرق بما تمثله من رمزية كبيرة لدى الرياضيين لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

وتوقع حدوث مفاجآت في المرحلة المقبلة من البطولة وقال: "نتطلع إلى مواجهة قوية مع نادي اتحاد كلباء وننظر إلى المستوى الجيد الذي يقدمه في الدوري، ونحن أيضاً نقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى وندافع عن حظوظنا في المنافسة على التأهل إلى المحترفين، وفريقنا لا يستهان به وبتضافر جميع الجهود سنتمكن من تحقيق أهدافنا".

وأشاد العبدولي بالجهود الكبيرة التي بذلت من اتحاد الكرة وجميع اللجان التنظيمية للإعداد والتجهيز لإجراء مراسم القرعة في أجواء متميزة في أبوظبي وبحضور كبير من القيادات الرياضية، متمنياً أن تكون المرحلة المقبلة من المنافسة مرضية للجماهير التي تتابع المباريات باهتمام كبير.