رمسـة مـلاعب

مستحقات

كشف لاعب أجنبي في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لمقربين منه، أنه حصل على مستحقاته المالية من النادي، بعدما قام الأخير بإنهاء عقده بالتراضي، تمهيداً لتسجيل لاعب أجنبي آخر مكانه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

استجمام

انتهز مدرب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين فرصة توقف مباريات الدوري، بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا، المقامة حالياً في الدوحة، وقام بقضاء فترة استجمام قصيرة مع عائلته، ابتعد خلالها عن الضغوط النفسية التي تعرض لها أخيراً، بسبب تراجع نتائج الفريق.

إعلان

يستعد أحد أندية الدوري للإعلان رسمياً عن صفقة تعاقده مع لاعب أجنبي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بعد مفاوضات سرية، ويتوقع أن يظهر اللاعب مع الفريق خلال التمارين المقبلة، تمهيداً للمشاركة الرسمية في المباريات.