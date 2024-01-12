رمسـة مـلاعب

مدافع

تواجه إدارة أحد الأندية ضغطاً جماهيرياً من أجل تعزيز خط الدفاع خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إذ بدا واضحاً أن ضعف المنظومة الدفاعية للفريق، قد يكون سبباً في الخروج من الموسم الحالي من دون أي لقب.

مشروع

يستغل اللاعب الكبير الذي لم تشمله قائمة المنتخب المشارك في كأس آسيا، الوقت الحالي، للإشراف على مشروعه الخاص الذي افتتحه قبل شهرين، إذ يقضي وقته بمتابعة العمل بغرض المزيد من التطوير، خصوصاً أن المشروع ليس بعيداً عن الرياضة.

اهتمام

يواصل لاعب الفريق الكبير، الذي جرى الاستغناء عن خدماته بصورة مفاجئة بداية الموسم الحالي، التدريبات الشاقة بصورة مستمرة، رغم عدم جذبه لاهتمام أي نادٍ حتى الآن، علماً بأن اللاعب ذاته كان قريباً من الاعتزال في 2014 حين كان في «الرديف».