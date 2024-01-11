رمسـة مـلاعب

تسويق

يحاول مسؤولو شركة الكرة لأحد أندية المحترفين تسويق اللاعب الأجنبي، خلال الانتقالات الشتوية للاستفادة من المقابل المالي، كون عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولأنه رفض عروضاً من ناديه لتمديد عقده.

توصية

أوصى المدرب الأجنبي الجديد إدارة ناديه بتمديد عقد لاعب خط الوسط الأجنبي لفترة جديدة لحاجة الفريق إلى خبراته، بعدما كان هناك توجه من شركة الكرة في النادي للاكتفاء بالموسمين اللذين قضاهما مع النادي.

علاقة

نجح المدرب في توطيد علاقته بلاعبيه، رغم أنه تم تعيينه حديثاً فقط، وذلك بفضل الاجتماعات المتتالية التي عقدها مع نجوم الفريق، للتعرف إلى الصعوبات التي واجهت الفريق وأثرت بشكل سلبي في النتائج.