رمسـة مـلاعب

رفض

رفضت شركة كرة القدم في أحد أندية المحترفين، الموافقة على طلب أحد اللاعبين بالانتقال إلى نادٍ مجاور. وأكدت موافقتها على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى أي فريق آخر غير هذا الفريق تحديداً.

تعاقد

أبلغ حارس مرمى مسؤولي نادٍ طلب التعاقد معه، برغبته في تأجيل الرد على طلبهم حتى نهاية فبراير المقبل، إلى حين تحديد موقف ناديه الحالي من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، من عدمه، مؤكداً أنه مستعد للتوقيع على العقد مع ناديه الجديد في أول مارس، إذا لم يتم الاتفاق على التجديد.

انتقادات

يتعرض مسؤولو شركة كرة القدم في أحد الأندية لموجة عاصفة من الانتقادات، بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن تعاقدها مع مدرب أجنبي سبق له أن تولى تدريب أكثر من فريق في دوري أدنوك للمحترفين، من دون أن يُحقق أي إنجازات تُذكر.