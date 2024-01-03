رمسـة مـلاعب

كوزمين

تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي رحيل مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، عقب الخسارة الكبيرة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس السوبر 2-6 وفقدانه لقب البطولة، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من نادي الشارقة في هذا الخصوص، علماً أن عقد كوزمين مع النادي يمتد حتى 2025.

صمت

التزمت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بالصمت حيال الانتقادات العنيفة التي وجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل عدد من جمهور النادي بسبب حالة الإحباط التي يعيشها جمهور النادي، في أعقاب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة.

بينتو

حرص مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو - من خلال أشرطة الفيديو - على مشاهدة مباريات لبعض المنتخبات التي سيواجهها ضمن المجموعة الثالثة، وذلك خلال مشواره المرتقب في كأس آسيا 2023 المقررة في الدوحة الشهر الجاري.