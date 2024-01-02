رمسـة مـلاعب

رومارينيو

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين دخل في مفاوضات مع البرازيلي رومارينيو للتعاقد معه قادماً من اتحاد جدة السعودي، بعدما دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ناديه، ويحق له التوقيع لأي نادٍ، إذ سبق له اللعب في صفوف الجزيرة قبل انتقاله إلى «الإتي».

ضغوط

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين أنه يمر بضغوط نفسية كبيرة، بعد الإخفاقات الأخيرة التي مرّ بها، وبات قريباً من الرحيل عن تدريب الفريق إثر الانتقادات الحالية التي تعرض لها من جمهور النادي.

صالات

اعتبر مدرب فريق منافس في دوري الصالات تراجع أندية عدة شاركت في النسخة الحالية أمراً إيجابياً لكونه رفع من قوة المباريات التي خاضتها الفرق من الناحية الفنية إذ إن كل فريق كان حريصاً على الاستفادة من كل نقطة موجودة في الملعب، على حد تعبيره.