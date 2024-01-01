رمسـة مـلاعب

هيكل

علمت «الإمارات اليوم» أن نادياً في أبوظبي يسعى إلى التعاقد مع لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل، بعدما غاب الدولي السابق عن المشاركة في المباريات مع «فرسان دبي»، واقتصرت مشاركاته على اللعب مع فريق الرديف.

إحراج

تعرض لاعب أجنبي في «شباب الأهلي» لموقف مُحرج في مباراة كأس السوبر أمام الشارقة، بعدما طلب مشجع الحصول على قميصه بعد المباراة، وعقب موافقة اللاعب على طلب المشجع، اكتشف خارج الملعب أنه منح القميص لمشجع آخر، إذ وعد المشجع بأنه يمنحه قميصاً في المباراة المقبلة.

تغيير

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية دوري المحترفين ستشهد تغييراً إدارياً جديداً خلال الفترة المقبلة، بعدما حدث خلاف بين رئيس وأعضاء شركة الكرة، حول آلية العمل في النادي، إلى جانب تراجع نتائج الفريق في الدوري.