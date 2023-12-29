مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحتفي بشركائها الاستراتيجيين

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حفل تكريم لشركائها الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة نجاحاتها طيلة عام كامل، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور حنان المحمود، نائب رئيس المؤسسة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، وممثلين عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومؤسسة ربع قرن، والعديد من الجهات والمؤسسات والاتحادات الرياضة والهيئات الحكومية والخاصة التي أسهمت في دعم مسيرة نجاحات المؤسسة والنادي رياضياً، والتي تم تكريمها جميعاً تقديراً لدورها البارز وجهودها الكبيرة في دعم المسيرة الحافلة للمؤسسة على الصعد كافة، وتطبيقاً لأهدافها الاستراتيجية الرامية لتكوين علاقات شراكة مستدامة مع المؤسسات، وقيمة مضافة لرياضة المرأة.

اختتم نادي الشارقة الرياضي الموسم بارتفاع رصيد ميدالياته إلى 341 ميدالية ملونة، وبتمثيل 42 لاعبة في منتخبات الدولة في 7 ألعاب، كما استندت استراتيجية الارتقاء بالعمل الفني في النادي إلى مشاريع عدة، كان أهمها الارتقاء بمستوى الطاقم التدريبي، وتحديد خطة المشاركات الخارجية، لاستثمارها في معدات متطورة، تقديم المكافآت التشجيعية، تفعيل قسم الطب الرياضي والرعاية الصحية، الإعداد الذهني، التغذية الصحية، العلاج الطبيعي، وأخيراً التركيز على المراحل السنية من استقطاب وتطوير وتنظيم البطولات والمسابقات.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً للاعبات النادي، جسّد أهم لحظات تكريمهن وهن على منصات التتويج المحلي والدولي، والكشف عن تفاصيل مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة الذي ستفتح أبوابه قريباً في منطقة الفلاح بالشارقة، وسيتم تخصيصه لتدريب الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة.