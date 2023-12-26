رمسـة مـلاعب

تعاقد

اقترب مدافع الجزيرة السابق، الصربي ميلوش كوسانوفيتش، من الانضمام لأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري فقط، إذ اللاعب موجود في الدولة حالياً للتفاوض على الأمور المالية الخاصة بالتعاقد، تمهيداً لتوقيع العقد الجديد.

إداري

اشترط إداري، تم ترشيحه من قبل مسؤول بارز باتحاد لعبة جماعية، للعمل ضمن الطاقم الإداري بأحد المنتخبات التي تتبع للاتحاد المعني، منحه صلاحيات إدارية واسعة، ما أدى إلى صرف النظر عن تعيينه في هذا المنصب.

عودة

قال لاعب الوصل، الأرجنتيني بوبليتي، لـ«الإمارات اليوم» إنه تعافى تماماً من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات مع «الفهود».