ختام منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت أمس منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي أقيمت في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. وشهدت البطولة التي استمرت على مدار يومين نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات المصنفات قارياً وعالمياً، وسط حضور جماهيري كبير.

وتوج الفائزات في البطولة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

ونجح نادي بني ياس في حصد لقب فئة فوق 18 عاماً، متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو الوصيف، ونادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو اللقب على مستوى فئة تحت 18 عاماً، متفوقةً على نادي بني ياس ونادي العين، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما أحرز نادي بني ياس اللقب في فئة تحت 16 عاماً، متفوقاً على أكاديمية نادي الوحدة التي حلت وصيفاً، ونادي العين ثالثاً. بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً، وحل بعده نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، ثم نادي العين في المركز الثالث.