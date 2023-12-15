نخبة لاعبات الأندية يتنافسن في كأس الجوجيتسو غداً

تنطلق غداً منافسات بطولة كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يرفع سقف التوقعات بنزالات قوية وتنافسية عالية لحسم اللقب والصعود لمنصة التتويج، والفوز بجوائز يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة إضافة فئة تحت 14 عاماً، في خطوةٍ تعكس حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تأهيل الجيل الجديد من الأبطال والبطلات وتشجيعهن على مواصلة مسيرتهم الرياضية والسعي لتحقيق التميز والانجازات.