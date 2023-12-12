رمسـة مـلاعب

اعتذار

حرص نجم أجنبي بارز في أحد أندية المقدمة بدوري أدنوك للمحترفين، على استخدام اللغة العربية، في رسالة اعتذار عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصّ بها جمهور النادي، بعد فشل الفريق في الفوز بمباراته الأخيرة، مؤكداً سعيه لمواصلة بذل المزيد بما يخدم طموحات الجمهور.

انتقال

تدخل مسؤول في لعبة جماعية بصورة مباشرة لحل خلاف بين لاعبين دوليين بارزين وإدارة ناديهم، يتعلق بالعقود المبرمة مع النادي، من خلال الضغط باتجاه تسهيل عملية انتقالهم على سبيل الإعارة إلى نادٍ مجاور، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بقيمة الراتب الشهري الحالي.

تواصل

يتجاهل اتحاد رياضي وسائل الإعلام، مكتفياً بنشر أخبار الاتحاد وأنشطته على المنصات الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تتعلق بنتائج ومشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية.