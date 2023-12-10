عدّة فائزين في اليوم الأول من جائزة طيران الإمارات للإبحار

كانت أستراليا مجدَّداً في وضع مثالي للفوز أخيراً بلقبها الأول في الموسم الرابع، وذلك بعد تألُّقها في اليوم الافتتاحي تحت القيادة الجديدة للبحّار جيمي سبيتهيل خلال منافَسات جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار. وكانت أستراليا واحدة من بين ثلاثة فائزين في سباقات منفصِلة إلى جانب كندا، وفريق "طيران الإمارات بريطانيا".

وقال السير بن آينسلي من فريق "طيران الإمارات بريطانيا" في تصريح صحافي: "كان يوماً صعباً، وكانت النتائج متقلِّبة. فقد توجَّب علينا قطع النقطة الأولى بوضعية جيدة، وهو أمر عانينا لتحقيقه خلال أول سباقين، لكننا تغلّبنا على الصعاب في السباق الأخير وحقّقنا الفوز، وهو ما كان منقِذاً لنا خلال اليوم. والآن نحتاج لسباقين جيدين للوصول إلى السباق النهائي الذي يحدّد من هو الفائز". وما تزال منافسات الجائزة مستمرة اليوم، وسط إثارة كبيرة بين المشاركين.