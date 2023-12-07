رمسـة مـلاعب

فيلا

انتقل لاعب كبير في أحد أندية أبوظبي إلى فيلا جديدة شيّدها أخيراً، واستغرق العمل فيها نحو عامين، واختار اللاعب منطقة تمتاز بطبيعة هادئة للإقامة فيها.

شرط

تتفاوض شركة الكرة في أحد أندية المحترفين مع مدرب أجنبي على شرط جزائي في عقده مع النادي، وذلك في محاولة لتخفيضه، قبل إعلان الانفصال بينهما في الفترة المقبلة.

تهميش

يشتكي أمين السر في اتحاد لعبة فردية من تعرّضه للتهميش بصورة كبيرة في الفترة السابقة، من قِبل المسؤول الكبير في الاتحاد، حيث بات موظف آخر يتولى أغلب الأعمال الخاصة بأمين السر.