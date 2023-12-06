فوائد السباحة للأطفال والكبار وتأثير ذلك على التحصيل الدراسي

أكدت دراسات عديدة أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام والسباحة بشكل خاص لما في ذلك من فوائد كثيرة على مخ الأطفال والكبار بشكل عام، وأشارت هذه التقارير أن الدورة الدموية للأشخاص الذين يتواجدون في الماء أفضل من الآخرين الذين يتواجدون على الأرض، حيث قامت هذه الدراسة ببحث فوائد القلب والأوعية الدموية أثناء القيام بعدة أنشطة مختلفة، فوجدوا أنه عندما يكون الجسم مغمور في الماء حتى منطقة الصدر، فإن الدورة الدموية في عدة أجزاء من الجسم تقوى، حتى المخ أيضا.

وأشارت هذه الدراسات عن توقع البعض أن السباحة قد تعرقل الأطفال أثناء المذاكرة والتحصيل الدراسي، وهو ما نفته كافة الدراسات، حيث تستطيع رياضة السباحة إفراز هرمون الاندروفين، كما تعزز الخلايا العصبية، لذلك يمكنها أن تساعد في نمو الخلايا الجديدة في المخ، كما وجدوا الكثير من الدم المتدفق له، مما يعني وصول المواد الغذائية والأكسجين للمخ مما يدعم صحة العقل.

وعددت فوائد السباحة والتي تشمل تمارين الإطالة، الحركة والتنفس، وتعتبر أيضا تدريبا جيدا لضربات القلب وتعزز الصحة العامة بطرق مختلفة، حيث تقوم بتدريب كل جزء في الجسم بعيدا عن صحة الأوعية الدموية أيضا.

وأكد خبراء التربية الرياضية أن ممارسة الطلاب والتلاميذ للرياضة أثناء الامتحانات مفيد لتقوية وصحة الطالب النفسية خلال فترة الامتحانات والضغوطات التي يتعرض لها، كما تنشط الحالة الذهنية للمخ وقدرته على استيعاب المعلومات، وتجعل البدن في حالة النشاط المطلوبة في هذه الفترة، وهو ما يؤكده أيضًا الخبراء حيث أن التركيز في المذاكرة غالبًا ما يكون مداه قصيرا، فبعد مرور وقت قصير على بدء المذاكرة يبدأ التركيز في الانحدار ولن يتمكن الطالب من رفعه مرة أخرى إلا عن طريق الحركة وتنشيط الدورة الدموية، ويتحقق ذلك بممارسة التمارين الرياضية.

كما أشارت الدراسات أن السباحة في الطقس البارد، وخاصة في حمامات السباحة الخارجية، هي نشاط يحافظ على جسم الإنسان قويا من خلال السباحة في الماء البارد في فصل الشتاء، ويتسبب ذلك في تنشيط الإندورفين المفرز في الجسم وتقليل الإحساس بالألم، كما أن السباحة في مياه المسبح الباردة التي تقل عن درجة الحرارة القياسية، تجعل القلب يضخ الدم بشكل أسرع للحفاظ على دفء الجسم، ونتيجة لذلك، لا تشعر بالبرد عند السباحة وعلى العكس من ذلك، تشعر بالدفء.

وأكدت الدراسات أن السباحة في الماء البارد يسرع ضخ الدم ويزيد من معدل ضربات القلب. بهذه الطريقة، يتم تنظيم الدورة الدموية للحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم، كما نشاط السباحة في الظروف المناخية الباردة يقوي جهاز المناعة في الجسم في إطار الظروف المميزة. يدافع الجسم عن نفسه من خلال إنشاء نوع من آلية الحماية ضد البرد. وبالتالي، فإنه يكتسب نظام مناعة أكثر قوة وديناميكية.

ومن الممكن تلخيص فوائد السباحة في النقاط التالية

تحسين قوّة العضلات، حماية المفاصل، تخفيف آلام الظهر، تحسين الأداء الجسدي للبالغين خاصّة عند البالغين فوق سنّ الخمسين، تقوية العضلات والرئتين، التخلّص من التوتر، حرق السعرات الحرارية، مفيدة لمرضى التصلّب اللويحي، تحسين المزاج، الاسترخاء.