رمسـة مـلاعب

تجاهل

تجاهلت إدارة أحد الأندية، طلب الجهاز الفني في لعبة جماعية، بتدعيم الفريق بمحترفٍ أجنبي ثانٍ من طرازٍ رفيع، وقادر على تشكيل الإضافة المطلوبة، في ظل النتائج السلبية التي يسجلها الفريق في بطولة الدوري، وتؤثر لاحقاً في حظوظه في التأهل للأدوار النهائية.

تكتم

يتكتم مسؤولو اتحاد لعبة جماعية في الإعلان عن هوية اللاعب الأجنبي الذي سيشغل خانة المجنس في المنتخب الوطني، رغم وصول اللاعب إلى الدولة لاستكمال أوراقه الرسمية، والانخراط الأسبوع المقبل في تدريبات المنتخب، ضمن استعداداته لاستحقاقه المهم مطلع العام المقبل، على صعيد البطولات الآسيوية.

سلوك

اتجهت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبرى، لإنهاء خدمات محترف أجنبي جراء تكرار ظاهرة سلوكه غير المسؤول على أرضية الملعب، وتجاهله على الدوام التحذيرات الموجهة إليه من الجهاز الفني، على أن يتم الإعلان في الساعات المقبلة عن هوية المحترف الجديد الذي سيكمل المشوار مع الفريق في بقية منافسات الموسم.