رمسـة مـلاعب

مشاركة

استغرب جمهور نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، إشراك المدرب الجديد للاعب، لم يسبق له المشاركة أساسياً منذ سنة ونصف السنة، وذلك في مباراة مهمة جداً، وقالوا إن ذلك أثر سلبياً في انسجام لاعبي الفريق.

رواتب

قال مدرب أحد فرق الدرجة الأولى، إن معدل رواتب لاعبيه الحالي لا يزيد على 5000 درهم، ولا يمكن معه قيادة الفريق للصعود إلى المحترفين، مشيراً إلى أنه لو كان معدل الرواتب يساوي الضعف، لتمكن من الفوز بالدوري والصعود أياً كانت إمكانات لاعبيه.

حيرة

دخل نادٍ بدوري الدرجة الأولى في حيرة من أمره، بعد أن تعرض المدرب الأجنبي الجديد إلى أربع خسائر متتالية منذ تسلمه مهمته بديلاً للمدرب المواطن الذي استقال من تدريب الفريق.