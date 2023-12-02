«توأم» بعمر 16 سنة يدير منافسات كرة اليد

بات «التوأم» هيثم وسعيد شامس، ظاهرة نادرة في رياضة الإمارات بصورة عامة وكرة اليد على وجه التحديد، بعد أن أصبحا بعمر 16 سنة، أصغر «توأم» يحصل على شارة التحكيم لإدارة منافسات اللعبة، في امتداد لمسيرتهما كلاعبين حاليين في فريق ناشئي اتحاد كلباء.

وقال الشقيقان لـ«الإمارات اليوم»: «إن دعم الوالد محمد سعيد شامس، الأكاديمي والدكتور في مجال التاريخ، كان له الأثر الكبير في الانخراط بسن مبكرة في لعبة كرة اليد، والانتساب إلى نادي كلباء لممارسة اللعبة».

وأوضح هيثم، الطالب في الصف الحادي عشر: «الوالد الذي شغل سابقاً منصب الإداري في نادي كلباء، كان الداعم الأكبر لي ولشقيقي لممارسة كرة اليد، والانخراط بشكل مبكر في الدورات التدريبية لاتحاد اللعبة، ودخول السلك التحكيمي».

وأضاف: «الحماس الذي أبديناه أنا وشقيقي سعيد، قوبل بحفاوة كبيرة من اتحاد اللعبة، الذي قدم لنا بدوره كل السُبل للانخراط في دورة تدريبية لحكام المستوى الثالث، ما سمح لنا باجتياز الدورة، والانضمام رسمياً إلى قائمة 11 حكماً مواطناً في اتحاد اللعبة».

بدوره، قال سعيد: «أسهم الاتحاد أيضاً في تطوير الجانب التثقيفي في كيفية الارتقاء بمهارات التعامل مع اللاعبين على أرضية الملعب، وواصل دعمه لنا بمنحنا، أخيراً، فرص إدارة مهرجانات كرة اليد للمراحل السنية».

وأكمل: «إن اتحاد اليد كان سبّاقاً في إطلاق مشروع (الحكم الصغير)»، وقال: «تعاني الألعاب الجماعية نقصاً بشرياً، ليس على صعيد الممارسين فحسب، بل على صعيد الطواقم التحكيمية المواطنة، فشرع اتحاد اللعبة قبل سنوات في تأسيس مشروع طموح سبق له أن قدم حكاماً في مقتبل العمر، ومنهم راشد إسماعيل، الذي أدار بعمر 17 سنة، بجانب حكام الخبرة، العديد من المباريات النهائية في موسم كرة اليد للرجال». واختتم: «طموحاتنا كبيرة وسنستمر في المشاركة بالدورات المقبلة التي ينظمها الاتحاد، سعياً أنا وشقيقي إلى الترشح مستقبلاً لنيل الشارة القارية».

• هيثم وسعيد شامس في قائمة 11 حكماً مواطناً في اتحاد كرة اليد.