رمسـة مـلاعب

انفعال

انفعل مشجع أحد أندية المحترفين وتحدث بطريقة هستيرية، منتقداً إدارة النادي، عقب تعرّض فريقه لخسارة كبيرة في بطولة مهمة، في وقت كان المشجع يجلس خلال المباراة في المدرجات، ويشجع فريقه بحماس كبير من أجل تحقيق فوز لم يتحقق.

مشاجرة

تداولت مواقع تواصل اجتماعي فيديو لمشجعين تشاجروا في المدرجات، خلال إحدى مباريات دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن يتدخل أحد اللاعبين لاحتواء الموقف.

تغييرات

كشف مقربون من رئيس لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية، أن الأخير شرع في مشاورات واتصالات مكثفة لإجراء تغييرات مهمة في الطريقة الحالية التي تدير بها اللجنة، بعد الانتقادات المتكررة التي طالتها في الفترة الماضية.