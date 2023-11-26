رمسـة مـلاعب

إضاءة

علّق مسؤولو أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم على مشكلة إضاءة الملاعب في مباريات «الهواة»، إذ يشهد عدد من ملاعب بعض الفرق ضعفاً في الإنارة، وهو ما يؤثر في مستوى الرؤية لدى اللاعبين والمشاهدين، وينقل صورة سلبية عن المسابقات المحلية.

تعاقد

يبحث وكيل أعمال لاعبين حالياً الانتهاء من إتمام تعاقد لاعبه الموجود في دوري الدرجة الأولى، مع أحد أندية دوري المحترفين، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ديسمبر المقبل، قبل فترة الانتقالات الشتوية.

نزهة

طلب لاعب مشارك مع منتخب لعبة فردية في مهمة خارجية الحصول على مزيد من الوقت عقب انتهاء المنافسات الرياضية، من أجل زيارة أماكن سياحية في الدولة التي تستضيف حدثاً رياضياً، مشدداً على ضرورة منح الرياضيين فترة ما بعد البطولات، للتعرف أكثر إلى الدول التي يزورونها.