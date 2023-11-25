اتحاد المواي تاي يشارك في فعاليات القافلة الرياضية

شارك اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات القافلة الرياضية التي تقام تحت مظلة دبي للياقة البدنية 30 30X في ممشى مدينة دبي الطبية التي أنطلقت أمس وتستمر حتى غد. وينظم الحدث القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية. حضر افتتاح الفعاليات وشهد جانبا من تدريبات المنتخب الوطني للمواي تاي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والدكتورة مريم المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي بحضور فهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

من جهته قال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: "يسرنا المشاركة والتواجد في فعاليات القافلة الرياضية، لمواصلة خططنا الداعمة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها وتعريف مجتمع الإمارات بدور وأهمية اللعبة وتشجيعهم على الانخراط بصفوفها".

