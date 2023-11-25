المنصوري يعود إلى «الدراجات العربية».. و5 ميداليات إماراتية

عاد محمد المنصوري إلى المنتخب الوطني للدراجات بعد غياب دام عامين، لصعوبة الجمع بين الدراسة والعمل والتدريبات، وأصبح جاهزاً للمشاركة في البطولة العربية للمضمار بمساعدة مدير المنتخب يوسف ميرزا، وشقيقه أحمد المنصوري، والمنافسة بقوة في المحافل المقبلة.

وقال محمد المنصوري (29 عاماً)، لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بالعودة إلى المنافسات، بعد أن غبت فترة طويلة بسبب العمل والدراسة التي تبدأ من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء، إضافة إلى صعوبة التفرغ»، موضحاً أن «العودة كانت بسبب حبي واشتياقي للعبة والمنافسات، وحاجة المنتخب لوجود عدد كبير من الدراجين».

وأضاف: «سأشارك في البطولة العربية للمضمار في ثلاثة أو أربعة سباقات، وهي سباقات تمهيدية استعداداً للعودة بشكل كامل خلال البطولات المقبلة، ومنتخبنا قادر على المنافسة في كل تخصصات البطولة العربية، والتتويج بعدد من الميداليات».

وكانت البطولة العربية انطلقت أمس، بعدد من التصفيات والسباقات النهائية، وشهدت تتويج المنتخب الوطني بخمس ميداليات ملونة، بدأها دراج المنتخب الوطني للكبار المتميز أحمد المنصوري، حيث حصل على برونزية سباق الكيلو، كما توج المنتخب ببرونزية سباق السرعة الفرقية للشباب، وفي بطولة السيدات توجت البطلة الأولمبية صفية الصايغ، بفضية سباق الكرين، وشيخة عيسى ببرونزية سباق الكرين سيدات، وتقلدت مروة سلمان فضية سباق الكرين للشابات.

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بضغط المنافسات على مدار يومين، لتنتهي المنافسات مساء اليوم، ويهدف المنتخب الوطني للكبار والسيدات من المشاركة إلى جمع مزيد من النقاط، لتساعد المنتخب في التصنيف العالمي، كون البطولة معتمدة في الاتحاد الدولي للدراجات، وتضم البطولة 120 دراجاً من ست دول، هي: مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر، السودان.