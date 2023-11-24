أكثر من 3500 مشارك في سباق «سبارتن حتّا»

تشهد منطقة حتّا يومي غدٍ وبعد غدٍ تنظيم أحد أصعب سباقات التحمُّل في العالم، وهو سباق «سبارتن حتّا»، الذي يعزز من مكانة دبي بشكل عام وجهة عالمية لرياضات وسباقات التحدي والمغامرة، ومنطقة حتّا على وجه الخصوص.

ويأتي سباق «سبارتن حتّا» ضمن الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتّا ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة هذه المنطقة المتفردة وجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، وفي إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير المنطقة بشكل عام وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية نموذجية، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء خلوية رائعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم. ومن المنتظر أن يشارك في هذا الحدث الرياضي المثير أكثر من 3500 مشارك من مختلف الجنسيات، كما يتوقع المنظمون أن يُشكل الرياضيون الدوليون ما بين 30 و35% من إجمالي المشاركين في السباق.

ويُقام السباق ضمن فئات مختلفة، هي فئة نصف ماراثون المحترفين لمسافة 21 كم، وفئة السوبر لمسافة 10 كم، وفئة السبرنت لمسافة 5 كم، وسباق الأطفال والناشئين «سبارتن جونيور» لمسافة 1.5 كم. ويتضمن السباق ثلاث فئات رئيسة، هي سبارتن سبرنت للهواة والمبتدئين، وسبارتن بيست للمحترفين وهي الأصعب على الإطلاق، ويشارك فيها فئة محددة من المتنافسين القادرين على تجاوز عقبات هذا النوع من السباقات وإكماله حتى نهايته، إضافة إلى الفئة الثالثة المخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات إلى 15 عاماً، وهي سبارتن جونيور.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب في تصريح صحافي: «عودة السباق إلى حتا والمشاركة المحلية والدولية القوية فيه تعكس توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بزيادة وتيرة العمل وتقديم مبادرات وبرامج وتنظيم فعاليات وبطولات جديدة تتناسب مع التطورات السريعة التي تشهدها دبي على الصعيد الرياضي، والتي تمت بلورتها ضمن خطة استراتيجية لتطوير القطاع الرياضي في دبي حتى عام 2033».

• %35 نسبة الدوليين من إجمالي الرياضيين المشاركين في الحدث.