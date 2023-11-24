«مرسيدس» و«فيراري» يخوضان النزال الأخير في «مرسى ياس» لحسم وصافة «الفورمولا1»

يعوّل فريقا «مرسيدس» و«فيراري» على جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى»، التي ينطلق سباقها الرئيس بعد غد الأحد على حلبة «مرسى ياس»، وتُعد الجولة الختامية في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، لحسم صراع مركز وصافة الترتيب العام للصانعين، بعد أن هيمن فريق «ريد بُل» بشكل مبكر على جميع الألقاب المتاحة للموسم، بانتزاع سائقه الهولندي ماكس فيرشتابين لقب بطل العالم للسائقين للمرة الثالثة على التوالي، بجانب تتويج فريقه بلقب بطولة العالم للصانعين للمرة السادسة في تاريخه، وآخرها ضمان السائق الثاني في الفريق المكيسكي سيرجيو بيرز في الجولة الماضية في «لاس فيغاس» إنهاء الموسم بالمركز الثاني في بطولة السائقين.

وتدشن الفرق الـ10 للبطولة، في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، التجارب الحرة، المقامة على فترتين تمتد كل منها لساعة كاملة، من ضمنها فريقا «مرسيدس» و«فيراري» الساعيان لإيجاد معايير الضبط المثالي لسيارتهما، ومساعدة سائقيهما على تسجيل الأزمنة السريعة وتحقيق نتائج إيجابية في سباق الأحد، وحسم مركز الوصافة الذي يحتله حالياً فريق «مرسيدس» برصيد 392 نقطة، بفارق أربع نقاط عن «فيراري» في المركز الثالث، خصوصاً أن السائق الفائز في السباق سينال 25 نقطة تضاف إلى سجله على صعيد السائقين بجانب إضافته إلى مجموع فريقه في الصانعين، مقابل 18 نقطة لصاحب المركز الثاني، و15 نقطة للثالث، والتدرج بالنقاط حتى المركز العاشر الذي ينال نقطة واحدة.

ويعوّل فريق «مرسيدس» في مساعيه على خبرات سائقيه البريطانيين جورج راسل، وبطل العالم السباعي لويس هاملتون، خصوصاً أن هاملتون يعرف جيداً حلبة «مرسى ياس» وما يتطلبه الفوز في سباقها المكون من 58 لفة، بعد أن توّج من خلالها في مواسم 2012 مع فريقه السابق «ماكلارين»، قبل أن يضيف ألقابه مع «مرسيدس» أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

بدوره يبحث فريق «فيراري» عن انتصاره الأول تاريخياً على حلبة «مرسى ياس»، بعد أن وقفت «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى» عصية على سائقي فريق الحصان الجامح، كما يشار إلى «فيراري» في جميع النسخ الـ14 الماضية، إلا أن الخصائص التي تتمتع بها سيارة «فيراري» للموسم الحالي، تمنحها الفرصة لكسر العقدة، والقدرة على انتزاع فوزٍ يضمن حسم مركز وصافة بطولة العالم للصانعين، بعد الأداء اللافت الذي قدمته سيارات «فيراري» على حلبات مماثلة الخصائص لـ«مرسى ياس» بالمزج بين الخطوط المستقيمة السريعة والمنعطفات البطيئة، من أبرزها فوز السائق الإسباني كارلوس ساينز بسباق جائزة إندونيسيا الجولة 15 من الموسم الحالي.

وتصطدم تطلعات سائقي فريقي «مرسيدس» و«فيراري» برغبة جامحة للهولندي ماكس فيرشتابين في إسدال الستار عن موسم استثنائي، باعتلاء منصة التتويج رقم «1» في السباق الختامي، بالصورة ذاتها التي ودع خلالها فيرشتابين المواسم الثلاثة الماضية، بفوز في سباق جائزة «حلبة مرسى ياس» أعوام 2020 و2021 و2022.