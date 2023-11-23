خطة بينتو والرهان على الوجوه الشابة وراء عبور البحرين

عزّز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إثر فوزه الكبير على مضيفه منتخب البحرين، أول من أمس، بهدفين نظيفين، رفع بهما رصيده إلى ست نقاط حاصداً العلامة الكاملة، ومنفرداً بصدارة مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن المنتخبين البحريني واليمني اللذين يتساويان في الرصيد نفسه، فيما يقبع منتخب نيبال في المركز الأخير من دون رصيد، ويُعدّ هذا الفوز الثاني للمنتخب على التوالي في هذه التصفيات بعد فوزه على نيبال 4-صفر في الجولة الأولى. ويتصدر المهاجم علي مبخوت قائمة الهدافين في تصفيات المجموعة بثلاثة أهداف، منها هدفان في مباراة نيبال وهدف في مباراة البحرين.

وحقق المنتخب مكاسب عدة خلال مواجهة البحرين، تمثلت في الانفراد بالصدارة بفوزين متتاليين دون تعادل أو خسارة حتى الآن، كما أن مواجهة المنتخب البحريني على أرضه ووسط جمهوره مثلت اختباراً قوياً لـ«الأبيض» ولمدربه باولو بينتو، بجانب أن المدرب بينتو تمكن من وضع بصمته على المنتخب، فضلاً عن أنه اختبر خلال هذه المباراة عناصر جديدة أمام منتخب قوي يملك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ومدرباً كبيراً هو الإسباني خوان بيتزي، مدرب الوصل السابق والمنتخب السعودي الأسبق. ونجح «الأبيض» الإماراتي بهذا الفوز في عبور أحد أقوى منافسيه في المجموعة الثامنة، ضمن حلمه لبلوغ مونديال 2026، وذلك من خلال الطريقة المميزة التي لعب بها المدرب البرتغالي باولو بينتو، إلى جانب تألق كل من خطي الوسط والهجوم بالعناصر الشابة التي ضمت كلاً من: عبدالله رمضان صاحب الهدف الأول في المباراة، وعلي سالمين وكايو كانيدو وعلي صالح وسلطان عادل، الذي شارك لأول مرة مهاجماً أساسياً مع «الأبيض».

ورغم أن مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو غامر في الشوط الأول بالدفع بتشكيل معظمه من العناصر الشابة، مثل سلطان عادل كهاجم صريح، وأبقى على بعض عناصر الخبرة في دكة البدلاء، مثل المهاجم علي مبخوت وفابيو دي ليما، فإنه نجح في خطته وتفوق على مدرب المنتخب البحريني على أرضه ووسط جمهوره، كما احتفظ مدرب «الأبيض» ببعض أوراقه الرابحة للدفع بها في الشوط الثاني، التي أسهمت في تغيير دفة المباراة لمصلحة المنتخب، بعدما أشرك مبخوت الذي سجل الهدف الثاني من ركلة جزاء، إلى جانب كل من: ماجد راشد ويحيى الغساني وزايد سلطان.

المكاسب الـ 5

1- الانفراد بالصدارة بفوزين متتاليين دون تعادل أو خسارة.

2- مواجهة البحرين مثلت اختباراً قوياً لـ«الأبيض» ولمدربه باولو بينتو.

3- مدرب المنتخب اختبر خلال هذه المباراة عناصر جديدة.

4- بهذا الفوز نجح المنتخب في عبور أحد أقوى منافسيه في المجموعة الثامنة.

5- تألق كل من خطي الوسط والهجوم بالعناصر الشابة.

ترتيب منتخبات المجموعة الـ8

1- منتخب الإمارات «6 نقاط».

2- البحرين «3 نقاط».

3- اليمن «3 نقاط».

4- نيبال «دون رصيد».

نتائج المنتخب في عهد بينتو

1- فاز على كوستاريكا «4-1» ودياً.

2- فاز على الكويت«1-صفر» ودياً.

3- فاز على لبنان «2-1» ودياً.

4- فاز على نيبال «4-صفر» في تصفيات المونديال.

5- فاز على البحرين «2-صفر» في تصفيات المونديال.

«الأبيض» لم يخسر تحت قيادة بينتو

خاض المنتخب الوطني في عهد مدربه البرتغالي باولو بينتو، الذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم في يوليو الماضي، خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، خمس مباريات، منها ثلاث مباريات ودية ومباراتان في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا، وفاز المنتخب في كل هذه المباريات، ولم يتعادل أو يخسر حتى الآن، وسجل المنتخب 13 هدفاً في خمس مباريات، في حين استقبلت شباكه هدفين فقط، وتُعدّ هذه الأرقام مؤشرات إيجابية إلى بداية جيدة للمدرب بينتو.

وسجل أهداف المنتخب تسعة لاعبين، هم: مبخوت «ثلاثة أهداف» في تصفيات المونديال، ويحيى الغساني وكايو كانيدو «هدفان لكل منهما في مباراتين وديتين»، وهدف لكل من ليما وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان «في تصفيات المونديال»، وهدف لكل من سلطان عادل وعلي سالمين وطحنون الزعابي «ودياً».

برنامج مباريات المنتخب المقبلة

بعد انتهاء مبارياته في الجولتين الأولى والثانية في تصفيات المونديال، فإن المنتخب سيواجه في المباراة المقبلة نظيره اليمني، ضمن الجولة الثالثة على ملعبه في استاد آل مكتوم بنادي النصر يوم 21 مارس المقبل، كما سيلتقي خارج أرضه يوم 26 مارس المقبل منتخب اليمن في الجولة الرابعة من التصفيات.

وسيلتقي «الأبيض» كذلك خارج أرضه يوم السادس من يونيو المقبل منتخب نيبال، وسيختتم مشواره في التصفيات على أرضه بلقاء منتخب البحرين يوم 11 يونيو المقبل.

خالد عبيد: بينتو تفوق على بيتزي

أكد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني، خالد عبيد، أن «المباراة شهدت جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لكن في النهاية تمكن المنتخب من التفوق على المنتخب البحريني على أرضه ووسط جمهوره»، مشيراً إلى أن مدرب «الأبيض» باولو بينتو تفوق في هذه المباراة على مدرب البحرين الإسباني خوان بيتزي.

وقال خالد عبيد، لـ«الإمارات اليوم»: «الطريقة التي لعب بها مدرب المنتخب كانت جيدة، وتمكن من خلالها من التفوق على مدرب منتخب البحرين، على الرغم من أن المنتخب البحريني كان الأفضل في بداية المباراة، وحصل على فرصتين للتسجيل كان يمكن من خلالهما إحراز هدف التفوق».

وأشار عبيد إلى أن «مدرب المنتخب بينتو قام في الشوط الثاني بإشراك ماجد راشد في خط الوسط، بهدف الضغط على المنتخب البحريني في منطقته، وتمكن بالفعل من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل علي مبخوت».