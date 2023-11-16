رمسـة مـلاعب

توصية

كشف مدرب أجنبي لمقربين منه أنه قدم توصية إلى شركة كرة القدم بالنادي، من أجل الاستقرار على عناصره الحالية من اللاعبين، وعدم رغبته في ضم أي لاعب جديد خلال الانتقالات الشتوية، إلا في حال حدوث إصابات مفاجئة.

منصب

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين منح المدرب الحالي للفريق فرصة جديدة، بعدما كانت تميل إلى الاستغناء عن خدماته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ولكن عدم توافر البديل المناسب أسهم في بقاء المدرب في منصبه.

استثمار

افتتح لاعب في أحد أندية المحترفين الكبيرة مشروعاً استثمارياً جديداً في مدينة النادي الذي يلعب له، في خطوة وصفها مقربون بالمميزة، خصوصاً أن المشروع ليس بعيداً عن المجال الرياضي.