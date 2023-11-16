خمينيز: روعة الإمارات جعلتني أستمر في «دورينا» 4 مواسم

أكد لاعب الوصل، نيكولاس خمينيز، أنه لم يتوقع أن يستمر في دوري أدنوك للمحترفين أربعة مواسم، لافتاً إلى أنه عندما انضم إلى بني ياس في 2020 كان يخطط للاحتراف لموسم واحد قبل أن يعود إلى الأرجنتين، مبيناً أن «روعة دولة الإمارات غيرت خططي، وجعلتني أطمح للبقاء أطول فترة ممكنة، فمن موسم واحد أخوض الآن موسمي الرابع».

وقال خمينيز لصحيفة «باغينا» الأرجنتينية: «عندما انتقلت إلى بني ياس من تاليريس، كانت مدة العقد موسماً على سبيل الإعارة، لكن بعد فترة من وجودي هنا أبلغت النادي أنني أرغب في البقاء في حال أبدى (السماوي) استعداده لشراء عقدي بشكل نهائي، وهو ما حدث».

وعن حصوله على الجنسية الإماراتية، قال: «تم سؤالي إن كان سبق لي اللعب باسم الأرجنتين، وأكدت أنه لم يسبق لي ذلك، حيث تم ضمي إلى منتخب الأرجنتين تحت 15 سنة، لكن لم ألعب أي مباراة رسمية. سعادتي كبيرة بالحصول على الجنسية الإماراتية، فقد أحببت المعيشة هنا، لكن يجب أن أنتظر عامين للعب مع المنتخب، وهي فرصة أنتظرها بفارغ الصبر».

وأشار إلى أنه لم يتحدث مع مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، وقال: «لم نتحدث حتى الآن، لأنني خارج حسابات الفريق حالياً، وتحدثت فقط مع المسؤولين في الوصل، وأبديت لهم سعادتي، كما أنهم أيضاً سعداء من أجلي، وقام عدد كبير من اللاعبين بتهنئتي». وعن تعرضه للضغط مع الوصل، قال: «أنا معتاد على ذلك، لكن من دون شك يجب أن يكون اللاعب على قدر المسؤولية، لأنني إذا لم أقدم كل ما لدي وأظهر بمستوى جيد، سيتم الاستغناء عني، وهذا أمر طبيعي».

وحول الصعوبات التي واجهها منذ انتقاله إلى الإمارات، قال: «البداية كانت صعبة جداً، لأنني انتقلت إلى بني ياس أثناء ذروة فترة وباء كوفيد 19، وكنت أتدرب عن طريق تطبيق زووم، وكانت لحظات صعبة وغير مسبوقة».

وشدد اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، على أنه فخور بما وصل إليه، وقال: «عندما أرى ما وصلت إليه أتذكر دائماً الحياة الصعبة التي كنت أعيشها، بعدما انتقلت من العمل في تنظيف البضائع، وكان والدي لديه ورشة ميكانيكية، ووالدتي تعمل في مخبز، إلى العيش في رفاهية كبيرة وركوب سيارات فاخرة، إلى جانب الأمان الكبير الذي نعيشه في الإمارات، حيث إنك إذا نسيت هاتفك الخلوي في مكان، ستذهب في اليوم التالي لتجده مكانه ولم يلمسه أحد». وقال إنه راغب في تحقيق الكثير مع الوصل، وكذلك يتمنى التوفيق للمنتخب بأن يتأهل إلى المونديال، وأن يحظى بفرصة حمل قميص «الأبيض» بعد عامين.

• لم أتخيل أنني سأنتقل من حياة صعبة في الأرجنتين إلى العيش في رفاهية كبيرة.