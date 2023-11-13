35 ألف مشارك في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»

انطلقت، صباح أمس، منافسات الدورة الرابعة من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» على مسارين مختلفين، يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب الحدث الذي أقيم بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشاركة أكثر من 35 ألف دراج من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار، قطعوا معاً مسافة تزيد على 546 ألف كم، في تجربة مميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد الذي تحوّل إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية، ما عزز مكانة الفعالية كأكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة.

وانطلق الدراجون في أجواء متميزة عبر مسارين، المسار الأول على شارع الشيخ زايد بطول 12 كم، والمسار الثاني العائلي بطول 4 كم في وسط المدينة مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك متحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة ودبي مول.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نحن فخورون بما حققناه في (تحدي دبي للدراجات الهوائية)، وعزز الحدث الشعور بالانتماء والرفقة بين المشاركين، وهم يركبون دراجاتهم الهوائية عبر أشهر معالم دبي. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة في (تحدي دبي للدراجات الهوائية) روح مجتمعنا والتزامه نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً. لقد ترك (تحدي دبي للدراجات الهوائية) أثراً لا يُمحى حقاً، يذكرنا بقوة العمل الجماعي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للجميع».

من جانبه، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب: «أكد (تحدي دبي للدراجات الهوائية) مجدداً على التزام دبي بتعزيز نمط الحياة الصحية لسكانها وزوارها وحرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة رياضية صحية ومستدامة، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية، واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً».

دبي تسجل رقماً قياسياً عالمياً لأضخم حصة تمارين رياضية

محمد أبوإسماعيل - دبي / أقيمت، صباح أمس، على هامش النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، حصة تدريبية للتمارين الرياضية عالية الشدة في العالم، حيث تجمع آلاف المشاركين على شارع الشيخ زايد أمام متحف المستقبل.

وسجلت الحصة التدريبية الأضخم عالمياً رقماً قياسياً لدبي في موسوعة الأرقام القياسية (غينيس).

وتم تنظيم حصة التدريب تحت عنوان «التحدي الكبير»، برعاية شركة «أديداس» ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة»، وشهدت مشاركة الآلاف من محبي الرياضة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتستمر النسخة السابعة من «تحدي دبي للياقة» حتى 26 الجاري، وتشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة الرياضية، والحصص التدريبية، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم، وأفضلها للعيش والعمل والسياحة.