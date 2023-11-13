رمسـة مـلاعب

عرض

تلقى لاعب مقيم متألق عرضاً من أحد أندية دوري المحترفين للرحيل عن فريقه الذي يلعب في صفوفه منذ أربع سنوات، إذ لم تناقش إدارة ناديه مستقبله مع الفريق، رغم أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما جعله يفكر في الموافقة على العرض.

لجنة

كشف مسؤول إداري بارز في لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية لمقربين منه، أن هناك تغييرات إيجابية ستشهدها اللجنة، وذلك على خلفية الانتقادات الأخيرة التي طالت طريقة عملها، وتسببت في ابتعاد عدد من منسوبيها نتيجة خلافات داخلية.

خطط

وعدت إدارة نادٍ يشارك في دوري الدرجة الأولى مدرب الفريق باستقطاب لاعبين مواطنين وأجانب جدد في فترة الانتقالات الشتوية، بعد تقرير قدمه، مبيناً فيه أن بعض لاعبي الفريق غير قادرين على تنفيذ خططه الفنية.