رمسـة مـلاعب

مدرب

كشف مقربون من مدرب مواطن يعمل حالياً في اتحاد لعبة جماعية، تلقيه عرضاً من أحد الأندية المحلية للعمل ضمن الجهاز الفني في قطاع الناشئين بالنادي، بعدما أثبت جدارته في مجال التدريب خلال الفترة الماضية.

تصريحات

يتحاشى إداري بأحد الأندية البارزة في دوري الدرجة الأولى للهواة، إعطاء تصريحات إعلامية عن أداء الفريق ونتائجه وطموحه، خشية عدم تحققها، ما يضعه في إحراج.

مدافع

أشاد مدرب الفريق الأول لأحد أندية المحترفين، بجهود أحد اللاعبين البدلاء في خط الدفاع، ووصفه بأنه كان مؤثراً، وأنه أسهم كثيراً في عدم استقبال الفريق أهدافاً أكثر، على الرغم من خسارته نتيجة المباراة.