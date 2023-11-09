إيسايلا: عجمان يُعاني ضغوطاً نفسية.. ومشكلاتنـا لا نقولها أمام الرأي العام

اعترف مدرب عجمان، الروماني دانييل إيسايلا، بأن فريقه يُعاني ضغوطاً نفسية تتزايد على اللاعبين في كل مبارياته، تسببت في عدم قدرة الفريق على تحقيق أي انتصار في الدوري حتى الآن.

ويحتل عجمان حالياً المركز الأخير على لائحة الترتيب العام لجدول الدوري برصيد ثلاث نقاط من أربع هزائم، وثلاثة تعادلات، دون أن يُحقق انتصاراً في الدوري.

وقال إيسايلا لـ«الإمارات اليوم» إن عجمان لا يُعاني أي مشكلات تسببت في سوء نتائجه خلال تلك الفترة والفترة التي سبقتها، مضيفاً «إذ كانت لدينا مشكلات فلن نقولها أمام الرأي العام».

وأبدى مدرب عجمان، موافقته على بيع مهاجمه المغربي وليد أزارو، في حال تلقي النادي مقابلاً مالياً كبيراً، وقال لا أعلم حقيقة ما يتردد عن رغبة أندية محلية وعربية في ضم مهاجم عجمان، ولكن إذا تلقى النادي عرضاً، وسيجلب مبلغاً مالياً كبيراً، ووافقت الإدارة، فأنا مع رحيله أو رحيل أي لاعب آخر طالما أن عائد بيعه سيفيد النادي.

وتحدث إيسايلا عن أسباب تراجع نتائج عجمان هذا الموسم، وكيف يُمكن أن يتخطى الكبوة الحالية، فكانت هذه تفاصيل المقابلة:

■ بداية ما أسباب مشكلات عجمان هذا الموسم وكيف يمكن حلها؟

■■ اذ كانت هناك مشكلات داخل الفريق فلا يمكن أن أقولها أمام الرأي العام، هناك غرف مُغلقة يُمكن أن نحل مشكلاتنا بداخلها، لكن ما أستطيع قوله إن اللاعبين واقعون تحت ضغوط كبيرة لعدم تحقيق أي انتصار حتى الجولة السابعة، الأمر يزداد صعوبة على اللاعبين جولة بعد أخرى، وكل ما يتوجب علينا القيام به هو العمل ولا شيء سواه، كي تتحسن الأوضاع، حقيقة الكل لا يدخر أي جهد والفريق سيعود قوياً، كما أني أؤمن بهذه الحقيقة.

■ يرى بعضهم أن كبرى أزمات الفريق في تراجع مستوى الأجانب؟

■■ من الممكن أن نقول إن اللاعبين الأجانب لم يقدموا أفضل ما لديهم حتى الآن، عطفاً على ما قدموه في الموسم الماضي، غاب بعضهم مع بداية الموسم بداعي الإصابة، وآخرون توقفوا أثناء الدوري للسبب ذاته، وفي نهاية الأمر يجب ألا نرمي كل شيء على الأجانب، هم جزء من تشكيلة الفريق، وليسوا الفريق كله، أنا كمسؤول عن الفريق أؤمن بقدرات فريقي وبلاعبيه، سواء المواطنون أو الأجانب، والنادي قادر على النهوض من كبوته الحالية.

■ وماذا عن العروض التي تلقاها وليد أزارو للرحيل عن «البرتقالي»؟

■■ لم أسمع عن تلك العروض من قبل، ولم يُخبرني أحد أن وليد أزارو تلقى عروضاً أياً كان مكانها، وأنه قد يرحل في القريب العاجل، اللاعب من العناصر المهمة في تشكيلة الفريق، وهو يُبلي بصورة جيدة، في الأخير أزارو مهاجماً متميزاً، وطبيعي أن تأتيه عروض، ولكن لا أعرف إن كانت العروض التي تلقاها قد وصلت إلى النادي أم أنها كانت مقتصرة عليه وعلى وكيل أعماله فقط، بالنسبة لي لا يوجد جديد عما هو عليه حالياً.

■ من الناحية الفنية إذا عُرض عليك الاستغناء عن وليد أزارو، فهل توافق أو ترفض؟

■■ الرأي في الأول والأخير للإدارة، فهي صاحبة الحق الأصيل في تحديد من يرحل ومن يبقى، وإذا سألتني عن رأيي في أي لاعب يأتيه عرض للانتقال إلى ناد آخر، ويُمكن أن يستفيد منه النادي، فأنا موافق، خصوصاً أن فترة الانتقالات الشتوية أصبحت قريبة منا، ويُمكن بتلك الأموال أن نتعاقد مع لاعبين آخرين، هذا هو الاحتراف في أفضل صوره، تبيع لاعبين وتجلب غيرهم، بما يُحقق الاستفادة المرجوة للنادي، سواء من الناحية الفنية أو المادية.

■ ما مدى تقييمك للفترة التي قضيتها مع الفريق، وهل أنت متفائل بالمستقبل؟

■■ إذا لم أكن متفائلاً بالمستقبل، فلماذا أنا موجود هنا، أنا أؤمن بفريق عجمان جيداً، وبقدرات لاعبيه، ولايزال هناك الكثير الذي سنقدمه، نحن نعمل جميعاً بصورة جيدة مع بعضنا، وهناك تحسن واضح طرأ على الأداء في مباراتي الوصل والبطائح، وفي الشوط الثاني من مباراة الوحدة، الفريق يصل إلى مرمى المنافسين، ويُسجل ويُهدر فرصاً، هذا شيء إيجابي، حتى معدلات الأهداف التي نستقبلها قلّت كثيراً عن البداية، هذا يؤكد أننا نتحسن ونحتاج فقط لفوز يرفع المعنويات.