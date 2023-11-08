رمسـة مـلاعب

موسيماني

وضع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ضمن خياراته للتعاقد معه في الفترة المقبلة، في حال لم يُكمل مسيرته مع الوحدة، إلى جانب دخول الزمالك المصري منافساً على التعاقد مع مدرب الأهلي السابق.

لجنة

يتوقع مراقبون أن تشهد لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية، تغييرات كبيرة، من بينها الاستغناء عن خدمات المسؤول الإداري، في ظل انتقادات متكررة تتعرض لها بسبب الطريقة التي تدير بها الأمور الإدارية.

إنارة

وجّهت إدارة نادٍ يشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، الجهاز الفني للفريق الأول، بإقامة التدريبات بشكل مبكر والانتهاء منها قبل حلول المساء، لعدم استخدام إنارة الملعب والتقليل من الاستهلاك المفرط للكهرباء.