رمسـة مـلاعب

حكم

علمت «الإمارات اليوم» أن حكم كرة قدم بارزاً يخطط لاعتزال التحكيم قريباً، وإنهاء مشواره مع الصافرة، على غرار ما حدث مع الدولي عمار الجنيبي، الذي أعلن السبت الماضي اعتزاله التحكيم، على الرغم من حصوله أخيراً على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا.

استغراب

استغرب لاعبون يشاركون مع أنديتهم في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضعف قيمة الرواتب والمكافآت المالية التي تقدم لهم مقابل المردود الفني الذي يقدمونه خلال المباريات، مطالبين بإعادة النظر في العائد المالي المقدم لهم.

المالديف

نشر لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، صوراً له مع أسرته على حسابه في منصة «إنستغرام» أثناء سفره، أمس، إلى جزر المالديف، بعدما حصل لاعبو الفريق على إجازة خلال فترة التوقف الدولي الحالي.