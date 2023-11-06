رمسـة مـلاعب

العنبري

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المحترفين يفكر في التعاقد مع المدرب عبدالعزيز العنبري، بعدما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الحالي، إذ تترقب إدارة النادي ما سيحققه الفريق في الجولة المقبلة من الدوري قبل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد مع العنبري.

تقييم

تتجه إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبيرة، إلى إعادة تقييم أداء أحد فرقها، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى خسارة الفريق في الأسابيع الماضية في مواجهات مع أندية منافسة في الدقائق الحاسمة، رغم تسيّده طوال مراحل تلك المباريات.

وعد

وعد مدرب أحد أندية الدرجة الأولى، إدارة النادي، بأنه سيتمكن من إعادة الفريق إلى واجهة الانتصارات، وأنه سيصل إلى مركز جيد، مؤكداً أيضاً أنه سيتقدم بالاستقالة بنفسه في حال عدم تمكنه من ذلك في الجولات الثلاث المقبلة.