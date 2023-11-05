رمسـة مـلاعب

غياب

تجنّب إداري في أحد أندية المحترفين الحديث عن سبب غياب لاعب أجنبي عن مباراة فريقه في الجولة السابعة من الدوري، مشيراً إلى أن النادي سيعلن التفاصيل في الوقت المناسب، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

جمهور

أبدى جمهور غضبه من فريقه، بعد عدم نشره نتيجة مباراته الأخيرة على حساب النادي في منصة «إكس»، وذلك بسبب الخسارة، بينما نشر نتائج فرق المراحل السنية التي فاز فيها الفريق.

انتخابات

بدأ مرشح محتمل لرئاسة اتحاد لعبة فردية، العمل من الآن، لضمان الحصول على تأييد الأندية في الانتخابات المقبلة، وحصل بالفعل على تأكيد بضمان حصوله على أكثر من خمسة أصوات.