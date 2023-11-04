اتصالات

أجرى مدرب أجنبي مفاوضات عبر خاصية الاتصال المرئي مع مسؤولي نادٍ خارج الدولة، للاتفاق معه على الخطوط العريضة الخاصة بالعقد المتوقع إبرامه، تمهيداً لإعلان رحيله رسمياً عن ناديه الحالي.

صفقة

بدأ أحد أندية دوري المحترفين رحلة البحث عن حارس جديد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ تجري مفاوضات مع نادٍ مجاور للاتفاق على صفقة تبادلية بين حارسي المرمى الأساسيين دون حسم الصفقة بشكل نهائي.

دعم

طالب اتحاد لعبة جماعية الجهات المعنية بالوقوف خلف المنتخب الأول، وتوفير كل متطلبات الدعم، في الاستحقاق المهم الذي يخوضه مطلع العام المقبل، والطامح من خلاله للعودة إلى بطولات كأس العالم، خصوصاً أن مراحل الإعداد تتضمن معسكرات خارجية، بجانب مشاركات في دورات ودية بما يوفر عدداً من المباريات القوية عالية المستوى.

غموض

فضّل مشرف الفريق الأول لنادٍ في الدرجة الأولى الإبقاء على غموضه في الرد على استفسار الإعلامي، بخصوص توضيح فيما إذا كان قد تم إقالة المدرب المواطن أو تقدم باستقالته، على الرغم من غيابه منذ جولتين، مكتفياً بالقول: «هناك بيان رسمي سيصدر من النادي في وقت لاحق».

اعتذار

اعتذر لاعب ارتكب خطأً فادحاً أسهم في تغيير نتيجة مباراة فريقه في دوري المحترفين عن التحدث إلى وسائل الإعلام، بداعي ارتباطه بموعد وضرورة مغادرته الملعب، في الوقت الذي يقف فيه اللاعب للتحدث إلى وسائل الإعلام عندما يكون الفريق فائزاً فقط.

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