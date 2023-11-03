رمسـة مـلاعب

تذاكر

شكا جمهور من بيع تذاكر مخصصة لناديهم إلى جمهور فريق منافس قبل مواجهة الفريقين في دوري المحترفين، مشيرين إلى أن الجمهور يهدف إلى حرمانهم من الحضور إلى المباراة وليس شراء التذاكر لمساندة فريقهم.

تحصين

تسعى إدارة أحد أندية المحترفين، لتحصين مهاجمها الأجنبي من الرحيل في نهاية الموسم بتمديد عقده لموسم آخر، بعد تألقه اللافت، إذ تنوى التفاوض مع وكيل اللاعب عقب الجولة السابعة، وخلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

مساعد

كلف مدرب مواطن بأحد أندية الدرجة الأولى مساعده بقيادة التدريب الأساسي قبل يوم من إقامة مباراته المهمة في الجولة الماضية ليفرغ نفسه لمتابعة الفريق الذي سيواجهه في الجولة التي تليها وذلك رغبة منه بقراءة الفريق المنافس وتوزيع المهام التدريبية على مساعديه.