رمسـة مـلاعب

دعم

نشر لاعب الوصل، الكولومبي أليكسيس بيريز على حسابه في منصة «إنستغرام» رسالة دعم إلى مواطنه لاعب ليفربول لويس دياز، بعدما تم اختطاف والديه في كولومبيا، متمنياً عودتهما سالمين إلى نجم «الريدز».

اختبار

وضع نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين لاعباً أجنبياً تحت الاختبار لعب من قبل مع أكثر من نادٍ محلي لتقييمه من الناحيتين الفنية والبدنية قبل حسم التعاقد معه في يناير المقبل بعد أن أصبح في الفترة السابقة بلا نادٍ محلياً أو خارجياً.

استفسار

استفسر مدرب أجنبي من ناديه عن مستقبله مع الفريق بالبقاء أو الرحيل بعد الشائعات التي وصلته عن قرب رحيله بعد الاتفاق مع مدرب آخر إلا أن مسؤولاً بارزاً في شركة كرة القدم دعاه إلى التركيز في المباريات المقبلة دون أن يعطيه جواباً حاسماً على أسئلته.