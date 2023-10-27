بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية تنطلق غداً

تنطلق يوم غد منافسات بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام في محيط ستاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية وشركة ويلسون للصناعات الرياضية عن كرة البطولة الرسمية، "الطريق إلى باريس"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب البطولة، والذي حضره عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واغناسيو سوريان مسؤول الفعالات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، ونوريس ميزس البطل الأولمبي ولاعب فريق بكين، وبين دي لا كروز مدير منتجات كرة السلة في شركة ويلسون.

يُذكر أن البطولة تبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الحالي غدا في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، والحضور مجاني، واختيار المقاعد حسب الوصول.