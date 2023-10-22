رمسـة مـلاعب

نظام

اتبع اتحاد لعبة فردية نظاماً متقدماً لتقييم أداء المدربين في الأندية، إذ اتفق مسؤولو الاتحاد مع الأندية على إرسال صورة من هذا التقييم في نهاية كل موسم، لوضع الصورة كاملة أمام إدارات تلك الأندية بشأن جدوى استمرار مدربيها من عدمه.

إعفاء

أبلغت إدارة أحد أندية الدرجة الأولى إداري الفريق الأول بأنه قد يتم إعفاؤه من مهمته الإدارية في حال استمر تراجع الأداء والنتائج للفريق، وأن ذلك لن يقتصر على الكادر التدريبي فقط.

تعويض

استغرب جمهور نادٍ في دوري الدرجة الأولى إضافة حكم المباراة لمدة 13 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع في الشوط الثاني، بينما لم تكن هنالك توقفات إلا في حالات بسيطة.